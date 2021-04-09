antonpetkyn9

Меня зовут Антон , я начинающий Веб-дизайнер и молодой отец , мне 21 и у меня уже есть сын , круто не так ли ?
Последние пол года интересуюсь и изучаю Веб-дизайн , в скором времени буду изучать верстку & Frontend (HTML5, CSS3, JS)
Делаю понятный , удобный для пользователя , уникальный и современный дизайн , который привлекает внимание !
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material)
- Landing Page
- Прототипирование
- Разрабатываю: лендинги, сайты-визитки, многостраничные сайты
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
Хочу что бы с моей помощью мои клиенты решали чьи-то повседневные проблемы и упрощали жизни людей.
Для меня важен каждый проект, который должен быть сделан качественно и в срок.
Мое портфолио https://www.behance.net/petkyn100345a