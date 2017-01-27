Web-тестирование, Java-программирование(WEB, SWING, LibGDX, Struts+Maven+SweetDev+TomCAT), Проверка локализации(RU-ENG)

Что умею:

Тестирование Web-страниц, проверка локализации(RU-EN-UKR-POR), проверка функциональности, оценка дружественности интерфейса и совместимости с разными платформами, браузерами и устройствами.

Работа с хостингами: перенос и установка Web-сайтов, настройка уже установленных; помощь в приобретении доменов.

Перевод технических текстов RU_ENG_UKR_POR.

Оказание технической поддержки(Active directory etc)

Что умею так себе, то есть займет больше времени, зато дешево:

Верстка страниц(HTML+CSS+JS)

Java-программирование(WEB, SWING, LibGDX, Struts+Maven+SweetDev+TomCAT+SQL)

Пару банальных, но от того не менее правдивых, слов обо мне:

Работаю быстро, нацелен на полную удовлетворенность заказчика, ответственен. Стараюсь находить баланс между качеством и временем.

Спасибо за внимание, желаю Вам сделать правильный выбор!