Что умею:
Тестирование Web-страниц, проверка локализации(RU-EN-UKR-POR), проверка функциональности, оценка дружественности интерфейса и совместимости с разными платформами, браузерами и устройствами.
Работа с хостингами: перенос и установка Web-сайтов, настройка уже установленных; помощь в приобретении доменов.
Перевод технических текстов RU_ENG_UKR_POR.
Оказание технической поддержки(Active directory etc)
Что умею так себе, то есть займет больше времени, зато дешево:
Верстка страниц(HTML+CSS+JS)
Java-программирование(WEB, SWING, LibGDX, Struts+Maven+SweetDev+TomCAT+SQL)
Пару банальных, но от того не менее правдивых, слов обо мне:
Работаю быстро, нацелен на полную удовлетворенность заказчика, ответственен. Стараюсь находить баланс между качеством и временем.
Спасибо за внимание, желаю Вам сделать правильный выбор!