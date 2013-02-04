Моя карьера

Есть обширное портфолио

2011-… ООО «АВАНТЕЛКОМ» (продюсерский центр)

должность: арт-директор

- формирование и курирование подразделения по созданию проектов в формате 3D

(полиграфия)

- проведение переговоров с заказчиком

- генерирование идей

- разработка концепций рекламных проектов

- отслеживание творческого процесса исходя из требований и интересов компании

- управление производством по изготовлению 3D-продукции, обучение персонала

- бюджетирование проектов

- работа с подрядчиками и поставщиками (затратных материалов)

- участие в создание видеороликов

2010-2011 ООО «МЕКС» (рекламное агентство)

должность: креативный дизайнер

- дизайн и макетирование POS для брендов

- создание креативных идей для рекламных акций

- адаптация макетов

- DTP, подготовка к печати

- ведение переговоров с подрядчиками и продакшином

2009-2010 ООО «МГМ»

должность: специалист отдела рекламы и маркетинга

- разработка новых брендов

- маркетинговые исследования и реализация рекламных кампаний

- дизайн и макетирование

- ведение переговоров с подрядчиками

- подготовка отчетности

- бюджетирование

- контроль качества производства

- продакшн по рекламе (полный цикл)

2007-2009 ООО «ЮНИВЕСТ_ПРЕПРЕСС»

должность: специалист по дизайну и макетированию

- разработка для заказчика идеи, а также ее реализация

- креативный дизайн и макетирование

- DTP и допечатная подготовка

2005-2007 ООО «АЛЕКС ПРИНТ»

должность: начальник производства

- контроль прохождения заказов

- разработка дизайна

- контроль качества производства

- подготовка отчетов

2005-2003 ООО «ГОРИЗОНТ СВ»

должность: инженер-технолог полиграфического производства

- разработка полиграфических макетов.

- макетирование рекламных и упаковочных конструкций

ОБРАЗОВАНИЕ

2009-2003 НТУУ «КПИ» Издательско-полиграфический институт

специальность: компьютеризированные системы передачи графической и

текстовой информации

диплом: специалист

Знание языков:

- украинский (свободно)

- русский (свободно)

- английский (средний)

Навыки работы с компьютером:

- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXpress, Сorel Draw, Acrobat (профессионал)

- офисный пакет программ Microsoft (пользователь)

- интернет (профессионал)

Дополнительно: отличное знание полиграфического и рекламного производства, DTP, успешный опыт реализации проектов полного цикла, база подрядчиков. Понимание и умение анализировать графические факторы, влияющие на восприятие интерфейса и выявлять наиболее значимые из них.

Личные качества: целеустремленность, практичность, ответственность, коммуникабельность, нацеленность на результат.

Увлечения: фотография, музыка, современные технологии, путешествия, активный отдых.