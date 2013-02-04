Есть обширное портфолио
2011-… ООО «АВАНТЕЛКОМ» (продюсерский центр)
должность: арт-директор
- формирование и курирование подразделения по созданию проектов в формате 3D
(полиграфия)
- проведение переговоров с заказчиком
- генерирование идей
- разработка концепций рекламных проектов
- отслеживание творческого процесса исходя из требований и интересов компании
- управление производством по изготовлению 3D-продукции, обучение персонала
- бюджетирование проектов
- работа с подрядчиками и поставщиками (затратных материалов)
- участие в создание видеороликов
2010-2011 ООО «МЕКС» (рекламное агентство)
должность: креативный дизайнер
- дизайн и макетирование POS для брендов
- создание креативных идей для рекламных акций
- адаптация макетов
- DTP, подготовка к печати
- ведение переговоров с подрядчиками и продакшином
2009-2010 ООО «МГМ»
должность: специалист отдела рекламы и маркетинга
- разработка новых брендов
- маркетинговые исследования и реализация рекламных кампаний
- дизайн и макетирование
- ведение переговоров с подрядчиками
- подготовка отчетности
- бюджетирование
- контроль качества производства
- продакшн по рекламе (полный цикл)
2007-2009 ООО «ЮНИВЕСТ_ПРЕПРЕСС»
должность: специалист по дизайну и макетированию
- разработка для заказчика идеи, а также ее реализация
- креативный дизайн и макетирование
- DTP и допечатная подготовка
2005-2007 ООО «АЛЕКС ПРИНТ»
должность: начальник производства
- контроль прохождения заказов
- разработка дизайна
- контроль качества производства
- подготовка отчетов
2005-2003 ООО «ГОРИЗОНТ СВ»
должность: инженер-технолог полиграфического производства
- разработка полиграфических макетов.
- макетирование рекламных и упаковочных конструкций
ОБРАЗОВАНИЕ
2009-2003 НТУУ «КПИ» Издательско-полиграфический институт
специальность: компьютеризированные системы передачи графической и
текстовой информации
диплом: специалист
Знание языков:
- украинский (свободно)
- русский (свободно)
- английский (средний)
Навыки работы с компьютером:
- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXpress, Сorel Draw, Acrobat (профессионал)
- офисный пакет программ Microsoft (пользователь)
- интернет (профессионал)
Дополнительно: отличное знание полиграфического и рекламного производства, DTP, успешный опыт реализации проектов полного цикла, база подрядчиков. Понимание и умение анализировать графические факторы, влияющие на восприятие интерфейса и выявлять наиболее значимые из них.
Личные качества: целеустремленность, практичность, ответственность, коммуникабельность, нацеленность на результат.
Увлечения: фотография, музыка, современные технологии, путешествия, активный отдых.