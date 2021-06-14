antonylevitsky

Front-end developer

Антоний, 21 год. Front-end development.

Креатив

Привет, меня зовут Антоний. Я занимаюсь дизайном(дизайн сайтов, дизайн интерфейсов, пискел-арт, векторная графика, дизайн логотипов, визиток и много чего прочего) а также разработкой(сайтов). И в том и в другом 2 года практики. Считаю, что этого достаточно, чтобы выполнять работу на высоком уровне, но при этом постоянно совершенствуюсь.

Открыт для абсолютно любых проектов и предложений.

Все делаю качественно и до конца.

Для связи:

Вк - http://vk.com/antony.levitsky

Skype - facebook:antony.levitsky

facebook:antony.levitsky