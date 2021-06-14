antonylevitsky

Всем привет! Нужно обновить сайт с Prestashop 1.6.1.5 до 1.7. С сохранением товаров, заказов, производителей и т.д. Готов выслушать ваши предложения :)
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
2 года назад
Антоний, 21 год. Front-end development.
Креатив
Привет, меня зовут Антоний. Я занимаюсь дизайном(дизайн сайтов, дизайн интерфейсов, пискел-арт, векторная графика, дизайн логотипов, визиток и много чего прочего) а также разработкой(сайтов). И в том и в другом 2 года практики. Считаю, что этого достаточно, чтобы выполнять работу на высоком уровне, но при этом постоянно совершенствуюсь.
Открыт для абсолютно любых проектов и предложений.
Все делаю качественно и до конца.
Для связи:
Вк - http://vk.com/antony.levitsky
Skype - facebook:antony.levitsky
facebook:antony.levitsky
Всем привет! Нужно обновить сайт с Prestashop 1.6.1.5 до 1.7. С сохранением товаров, заказов, производителей и т.д. Готов выслушать ваши предложения :)