Руководитель отдела контента

Контент-менеджер, постер. С 2012 по 2013 г.

Интернет-магазин компьютерной техники IT-kladovka, г. Ирпень

Наполнение сайта текстовой, графической и другими видами информации

Размещение товара на сайте

Руководитель отдела контента. С 2013 г.

Интернет-магазин детских товаров Супер детки, г. Киев

• Поиск и набор персонала

• Организация работы отдела контента

• Контроль процесса выкладки контента: качество выполнения, качество реализации на сайте

• Обеспечение уникального контента, постоянное обновление информации

• Разработка предложений по внедрению нового функционала

• Подготовка отчётов о состоянии контента на сайте

Профессиональные навыки

• Уверенный пользователь ПК

• Опыт работы с CMS системами 1С-bitrix, Simpla, Admin CMS

• Работа с графическими редакторами CorelDRAW, Adobe Photoshop, Picasa, The Gimp

• Руководство отделом

• Умение работать с большими объемами информации в режиме мультизадачности