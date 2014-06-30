Контент-менеджер, постер. С 2012 по 2013 г.
Интернет-магазин компьютерной техники IT-kladovka, г. Ирпень
Наполнение сайта текстовой, графической и другими видами информации
Размещение товара на сайте
Руководитель отдела контента. С 2013 г.
Интернет-магазин детских товаров Супер детки, г. Киев
• Поиск и набор персонала
• Организация работы отдела контента
• Контроль процесса выкладки контента: качество выполнения, качество реализации на сайте
• Обеспечение уникального контента, постоянное обновление информации
• Разработка предложений по внедрению нового функционала
• Подготовка отчётов о состоянии контента на сайте
Профессиональные навыки
• Уверенный пользователь ПК
• Опыт работы с CMS системами 1С-bitrix, Simpla, Admin CMS
• Работа с графическими редакторами CorelDRAW, Adobe Photoshop, Picasa, The Gimp
• Руководство отделом
• Умение работать с большими объемами информации в режиме мультизадачности