antropov-n

Проектирование, дизайн, светотехника

Основной род наших занятий это поставка осветительного оборудования. Дополнительно, мы предлагаем комплексное обслуживание ваших проектов в рамках расчета освещённости и моделирование 3D проектов распределения света, подбора светильников, решение нестандартных ситуаций, разработка индивидуального светильника, поставка комплектующих и многое другое, для вашего комфорта и решения всех поставленных задач!

Рады предложить Вам наш обновлённый прайс-лист по светодиодным светильникам! В нём Вы найдёте любые светильники которые могут понадобиться Вам в работе:

- Уникальные модульные системы

- Карданные

- Трековые

- Даунлайты

- Встраиваемые и накладные

- Ландшафтные и парковые

- Светодиодные ленты различного применения и профиля для них!

Так же в наличие имеются люминесцентные светильники! - по запросу

Огромный выбор , гибкая ценовая политика! Звоните- будем рады сотрудничать!

С уважением Антропов Николай Тел.: 8 (965) 106 44 31