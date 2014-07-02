antropov-n

Основной род наших занятий это поставка осветительного оборудования. Дополнительно, мы предлагаем комплексное обслуживание ваших проектов в рамках расчета освещённости и моделирование 3D проектов распределения света, подбора светильников, решение нестандартных ситуаций, разработка индивидуального светильника, поставка комплектующих и многое другое, для вашего комфорта и решения всех поставленных задач!
Рады предложить Вам наш обновлённый прайс-лист по светодиодным светильникам! В нём Вы найдёте любые светильники которые могут понадобиться Вам в работе:
- Уникальные модульные системы
- Карданные
- Трековые
- Даунлайты
- Встраиваемые и накладные
- Ландшафтные и парковые
- Светодиодные ленты различного применения и профиля для них!
Так же в наличие имеются люминесцентные светильники! - по запросу
Огромный выбор , гибкая ценовая политика! Звоните- будем рады сотрудничать!
С уважением Антропов Николай Тел.: 8 (965) 106 44 31