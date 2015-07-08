Поможем специалистам в сфере IT и телеком решить правовые вопросы из вашей практической деятельности. Найдем актуальный ответ на волнующий вас вопрос и объясним простым понятным языком. Разработаем договоры и всю необходимую документацию как для начинающих IT- компаний, так и для бывалых, но не имеющих пока штатного юриста. Наша деятельность адресована:
- интернет-сервисам,
- разработчикам и дистрибьюторам ПО,
- вэб-студиям,
- интернет-магазинам,
- электронным СМИ,
- операторам связи;
Для вас мы разработаем:
- договоры со штатными работниками для оформления прав на создаваемые произведения,
- договоры со сторонними организациями или фрилансерами,
- договоры на создание ПО,
- лицензионные договоры с конечным пользователем,
- договор с дистрибьютором ПО,
- договор на создание вэб-сайта или его элементов,
- договор на оказание услуг дизайна, продвижения, технической поддержки и пр. связанных услуг,
- соглашение о конфиденциальности ( NDA)
и т.д.