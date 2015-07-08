Just_IT

Поможем специалистам в сфере IT и телеком решить правовые вопросы из вашей практической деятельности. Найдем актуальный ответ на волнующий вас вопрос и объясним простым понятным языком. Разработаем договоры и всю необходимую документацию как для начинающих IT- компаний, так и для бывалых, но не имеющих пока штатного юриста. Наша деятельность адресована:

- интернет-сервисам,

- разработчикам и дистрибьюторам ПО,

- вэб-студиям,

- интернет-магазинам,

- электронным СМИ,

- операторам связи;

Для вас мы разработаем:

- договоры со штатными работниками для оформления прав на создаваемые произведения,

- договоры со сторонними организациями или фрилансерами,

- договоры на создание ПО,

- лицензионные договоры с конечным пользователем,

- договор с дистрибьютором ПО,

- договор на создание вэб-сайта или его элементов,

- договор на оказание услуг дизайна, продвижения, технической поддержки и пр. связанных услуг,

- соглашение о конфиденциальности ( NDA)

и т.д.