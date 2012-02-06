Услуги по продаже жилой и коммерческой недвижимости (коттеджей, апаратаментов, пентхаусов, квартир) в т.ч. элитной зарубежной.
Поиск партнеров по недвижимости. Поиск объектов по недвижимости. Дистанционная работа с партнерами ипотенциальными покупателями по недвижимости в любой стране мира и на любом континенте.
Презентация объектов недвижимости (фото, видео, текстовый контент).
Раскрутка объектов недвижимости в Интернете, в том числе зарубежном, на любом континенте.
Переговоры с потенциальными покупателями. Консультации (вебинары и онлайн семинары) по недвижимости.
Показ элитных объектов недвижимости потенциальным покупателям.
Юридические вопросы по недвижимости.
Работа с удаленными клиентами. Дистанционная продажа недвижимости.
разработке бизнес-планов Интернет-магазинов и сайтов по недвижимости как российской, так и зарубежной.
Специалист по разработке бизнес-планов сайтов по недвижимости, в .тч. зарубежной.
Маркетинговые Интернет-исследования. Поддержка и реклама Интернет-магазинов по недвижимости.
Разработка технико-экономического обоснования разработки Интернет-магазина. Стратегическое планирование Интернет-магазина.
Экономическое обоснование целесообразности создания сайта по недвижимости. Аудит сайтов по недвижимости. Оценка стоимости сайтов по недвижимости.