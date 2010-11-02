Переводы (английский, немецкий, польский, итальянский).

Профильное образование (лингвист-переводчик).

- Английский язык на уровне Advanced. Осуществляю художественные переводы и переводы текстов любой сложности с туристической, политической и бизнес-тематикой.

- Немецкий язык на уровне B1. Художественный перевод, перевод текстов с бизнес-тематикой.

- Польский, итальянский языки – начальный уровень. Осуществляю переводы небольших текстов, не содержащих специализированной лексики.

От 65 до 300 руб. за 1800 знаков.