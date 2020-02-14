anurevs

Сергей anurevs

 
43 годаРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка стильных, легких, современных сайтов

Разработка стильных, легких, современных сайтов, от одностраничника до сложных проектов.

Все сайты делаю с нуля, готовые шаблоны и высоконагруженные плагины не использую. В результате валидный продуманный код, без «мусора», высокая скорость работы.

Все создаваемые мной сайты:

  • Имеют современный продающий дизайн;
  • Отличаются высокой скоростью работы;
  • Имеют мобильную версию;
  • Построены на базе удобной CMS;
  • SEO ориентированы;
Дополнительные услуги:

  • Веб-дизайн
  • Внутренняя и внешняя SEO оптимизация;
  • Редизайн программной части и оформления;
  • Техническое обслуживание и сопровождение;
Я забочусь о своей репутации и всегда выполняю взятые на себя обязательства на высшем уровне. Лучшей оценкой качества моей работы являются эффективность созданных мной проектов, отзывы заказчиков и их клиентов.
SEO-оптимизация