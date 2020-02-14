Разработка стильных, легких, современных сайтов
Разработка стильных, легких, современных сайтов, от одностраничника до сложных проектов.
Все сайты делаю с нуля, готовые шаблоны и высоконагруженные плагины не использую. В результате валидный продуманный код, без «мусора», высокая скорость работы.
Все создаваемые мной сайты:
- Имеют современный продающий дизайн;
- Отличаются высокой скоростью работы;
- Имеют мобильную версию;
- Построены на базе удобной CMS;
- SEO ориентированы;
- Веб-дизайн
- Внутренняя и внешняя SEO оптимизация;
- Редизайн программной части и оформления;
- Техническое обслуживание и сопровождение;
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