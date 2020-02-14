Разработка стильных, легких, современных сайтов

Разработка стильных, легких, современных сайтов, от одностраничника до сложных проектов.

Все сайты делаю с нуля, готовые шаблоны и высоконагруженные плагины не использую. В результате валидный продуманный код, без «мусора», высокая скорость работы.

Все создаваемые мной сайты:

Имеют современный продающий дизайн;

Отличаются высокой скоростью работы;

Имеют мобильную версию;

Построены на базе удобной CMS;

SEO ориентированы;

Дополнительные услуги:

Веб-дизайн

Внутренняя и внешняя SEO оптимизация;

Редизайн программной части и оформления;

Техническое обслуживание и сопровождение;

Я забочусь о своей репутации и всегда выполняю взятые на себя обязательства на высшем уровне. Лучшей оценкой качества моей работы являются эффективность созданных мной проектов, отзывы заказчиков и их клиентов.