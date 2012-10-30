Хотите ИНТЕРЕСНЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ и ГРАМОТНЫЕ тексты?

Я ЛЮБЛЮ и УМЕЮ это делать.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. КАЧЕСТВО.

2. СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

3. БЕСПЛАТНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ.

4. ОТСУТСТВИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА.

5. РЕРАЙТИНГ БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ.

От Вас:

1. Ваши пожелания.

2. Вознаграждение –

Копирайтинг. От 3 до 7 $ за 1000 знаков без пробелов.

Текст на главную страницу сайта. От 5 до 8 $ за 1000 знаков без пробелов.

Продающие тексты. От 5 до 7 $ за 1000 знаков без пробелов.

Информационные тексты. От 3 до 5 $ за 1000 знаков без пробелов.

Описания товаров. От 3 до 4 $ за 1000 знаков без пробелов.

Пресс-релизы. От 6 до 12 $ за 1000 знаков без пробелов.

Рерайтинг. От 2 до 3 $ за 1000 знаков без пробелов.

Стоимость прочих текстов, отсутствующих в перечне услуг, обсуждается индивидуально.