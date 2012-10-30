Хотите ИНТЕРЕСНЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ и ГРАМОТНЫЕ тексты?
Я ЛЮБЛЮ и УМЕЮ это делать.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. КАЧЕСТВО.
2. СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
3. БЕСПЛАТНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ.
4. ОТСУТСТВИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА.
5. РЕРАЙТИНГ БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ.
От Вас:
1. Ваши пожелания.
2. Вознаграждение –
Копирайтинг. От 3 до 7 $ за 1000 знаков без пробелов.
Текст на главную страницу сайта. От 5 до 8 $ за 1000 знаков без пробелов.
Продающие тексты. От 5 до 7 $ за 1000 знаков без пробелов.
Информационные тексты. От 3 до 5 $ за 1000 знаков без пробелов.
Описания товаров. От 3 до 4 $ за 1000 знаков без пробелов.
Пресс-релизы. От 6 до 12 $ за 1000 знаков без пробелов.
Рерайтинг. От 2 до 3 $ за 1000 знаков без пробелов.
Стоимость прочих текстов, отсутствующих в перечне услуг, обсуждается индивидуально.