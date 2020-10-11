anvaleryevna

Ответственный работник

Я опытный редактор Видео и Фото с 9-летним опытом работы в области видеографии и фотографии. Я редактирую видео в Adobe Premiere и After Effects. Для фотографий использую Photoshop и LightRoom и Illustrator для редактирования логотипа.Люблю видеоэффекты, самые свежие и крутые видео-переходы, и всегда стараюсь изо всех сил.Фотография - это искусство для меня. Форма, в которой я могу поместить свое видение в красивую фотографию.Я могу создавать фотографию, пока она не станет идеальной - это мой самый любимый процесс в обработке.Если вы готовы работать со мной, будьте готовы получить потрясающий контент.Опыт редактирования видео - 9 летРетушь фотографий - 5 летПрограммное обеспечение, которое я использую:- Adobe Premier Pro- Adobe After Effects- Adobe Photoshop- Adobe LightroomХобби:- Фотографии - Путешествия- ВидеографияНе стесняйтесь обращаться ко мне - я буду рада работать над вашим проектом! :)