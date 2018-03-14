Сопровождение вашего бизнеса

Аудиты, прототипирование и написание ТЗ для сайтов различной тематики и сложности. Создание и ведение компаний по контекстной рекламе.

Отдельными интересными мне направлениями являются работы с использованием Яндекс.карт, а также поддержка сайтов и интернет-магазинов на Joomlа и OpenCart, работаю не только со стандартными приложениями, но и пишу сам, например калькуляторы, корзины. Книга по юзабилити интернет-магазинов wp.me/a4K0FT-2l