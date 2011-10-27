Гончаренко Татьяна Васильевна
Уровень дохода: По договоренности
Тип работы: Временная работа / Freelance
Место работы: Работа на дому
E-mail: [email protected]
icq: 625701247
Личная информация
Город проживания: Киев
Уровень образования: Высшее
Вероисповедание: свободное
Дата рождения: 14 апреля 1985 г. (26 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Опыт работы
Период работы: С января 2006 по сентябрь 2011 года
Должность: Копирайтер (Частичная занятость)
Название организации: Netpeak, г. Одесса
Продвижение сайтов, seo, копирайтинг, раскрутка сайтов различной направленности.
Должностные обязанности и достижения:
• наполнение контентом сайтов клиентов, редактирование исходного материала контента, выданного заказчиком;
• наполнение для печатных материалов;
• написание статей, текстов презентаций;
• редактирование и правка контента сайтов, выкладка контента;
Образование
Учебное заведение: Одесская Национальная Юридическая Академия, г. Одесса
Дата окончания: Июнь 2009 года
Факультет: Гражданское право
Специальность: Юрист
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: Развитие рекламного бизнеса в Сети Интернет
Учебное заведение: ОНЮА, г. Одесса
Продолжительность: месяц
Дата окончания: Февраль 2008 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Разговорный
Украинский язык: Технический
Русский язык: Разговорный
Компьютерные навыки и знания:
• знание операционных систем от DOS до Windows Vista, офисных пакетов (MS Office, OpenOffice).
Дополнительная информация
Список выложенных статей можно посмотреть в порфтолио в Интернете по следующим адресам:
http://freelance.ru/users/Elksennah/
http://www.textsale.ru/u41636.html
Ключевые навыки и достижения:
Существенное повышение посещаемости сайтов после публикации статей;
Повышение уровня продаж через интернет-магазин в 3 раза за отчетный период - 1 квартал 2008 года.
Личные данные:
- трудолюбива, креативна, исполнительна, внимательна к желаниям заказчиков и клиентов;
- трудоспособна, могу выполнять большие объемы работы качественно в сжатые сроки;
- могу работать в режиме аврала, всегда готова пойти на компромисс;
Ваши занятия в свободное время: Написание рассказов, изучение нового в тематике seo, развитие творческого потенциала