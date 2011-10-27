Копирайтер

Гончаренко Татьяна Васильевна

Уровень дохода: По договоренности

Тип работы: Временная работа / Freelance

Место работы: Работа на дому

E-mail: [email protected]

icq: 625701247

Личная информация

Город проживания: Киев

Уровень образования: Высшее

Вероисповедание: свободное

Дата рождения: 14 апреля 1985 г. (26 лет)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Опыт работы

Период работы: С января 2006 по сентябрь 2011 года

Должность: Копирайтер (Частичная занятость)

Название организации: Netpeak, г. Одесса

Продвижение сайтов, seo, копирайтинг, раскрутка сайтов различной направленности.

Должностные обязанности и достижения:

• наполнение контентом сайтов клиентов, редактирование исходного материала контента, выданного заказчиком;

• наполнение для печатных материалов;

• написание статей, текстов презентаций;

• редактирование и правка контента сайтов, выкладка контента;

Образование

Учебное заведение: Одесская Национальная Юридическая Академия, г. Одесса

Дата окончания: Июнь 2009 года

Факультет: Гражданское право

Специальность: Юрист

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Развитие рекламного бизнеса в Сети Интернет

Учебное заведение: ОНЮА, г. Одесса

Продолжительность: месяц

Дата окончания: Февраль 2008 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Разговорный

Украинский язык: Технический

Русский язык: Разговорный

Компьютерные навыки и знания:

• знание операционных систем от DOS до Windows Vista, офисных пакетов (MS Office, OpenOffice).

Дополнительная информация

Список выложенных статей можно посмотреть в порфтолио в Интернете по следующим адресам:

http://freelance.ru/users/Elksennah/

http://www.textsale.ru/u41636.html

Ключевые навыки и достижения:

Существенное повышение посещаемости сайтов после публикации статей;

Повышение уровня продаж через интернет-магазин в 3 раза за отчетный период - 1 квартал 2008 года.

Личные данные:

- трудолюбива, креативна, исполнительна, внимательна к желаниям заказчиков и клиентов;

- трудоспособна, могу выполнять большие объемы работы качественно в сжатые сроки;

- могу работать в режиме аврала, всегда готова пойти на компромисс;

Ваши занятия в свободное время: Написание рассказов, изучение нового в тематике seo, развитие творческого потенциала