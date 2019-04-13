Качество и пунктуальность на первом месте!
- Редактирование текстовых файлов, набор текста с фотографий, аудио и видео файлов. Работаю как в срочном порядке, так и в свободном графике. Опыт работы более 5 лет.
- Стоимость транскрибации (только русский язык) может меняться в зависимости от качества звука/изображения.
- Сканирование и распознавание файлов, оформление, форматирование и набор текста.
- Также есть опыт с работой Wordpress более 6 лет. Установлю купленную вами тему, необходимые плагины, настрою все, что нужно.
Портфолио
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Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
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Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 часа
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