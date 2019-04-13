anvinny

Анна anvinny

 
39 летУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качество и пунктуальность на первом месте!
  • Редактирование текстовых файлов, набор текста с фотографий, аудио и видео файлов. Работаю как в срочном порядке, так и в свободном графике. Опыт работы более 5 лет.
  • Стоимость транскрибации (только русский язык) может меняться в зависимости от качества звука/изображения.
  • Сканирование и распознавание файлов, оформление, форматирование и набор текста.
  • Также есть опыт с работой Wordpress более 6 лет. Установлю купленную вами тему, необходимые плагины, настрою все, что нужно.
WordPress
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
#153
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 часа
#174