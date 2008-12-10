anvista

Константин anvista

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ч\б объявления для ризографа.

    Соответственно ч\б, броские, хорошо читаемые. в приложении то, что уже есть. Нужно сделать более броскими и заметными. 6 макетов формата а5, вертикальная (с 3 отрываемыми тел-ми). неотрывной телефон делаем вверху объявления. Упор на "СДАМ", "КОМНАТУ", "ЦЕНА" 2 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать объявления для печати на ризографе

    Соответственно ч\б, броские, хорошо читаемые. в приложении то, что уже есть. Нужно сделать более броскими и заметными. 6 макетов формата а5, вертикальная (с 3 отрываемыми тел-ми). неотрывной телефон делаем вверху объявления. Упор на "СДАМ", "КОМНАТУ", ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скопировать и перевести простенький сайт

    http://www.jacobs.com/ нужно создать копию, в принципе копию основного сайте, ссылки на сайты на других языках не нужны. Просто создать копию сайта с такой же структурой. Сайт должен быть редактируемый, т.е. мы должны иметь административный интерфейс для ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Простейший сайт, php

    Простой сайт никакого дизайна, от балбы. Вход через логин, пароль. Затем страничка поиска по критериям (критерии берутся из базы, база простая, 6-7 таблиц-справочников). Затем выводится рез-т поиска - генерируется то, что пользователь хочет найти, по заранее определенному сценарию. ...

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наложить некий фоновый трек на музыкальный файл

    На музыку посредством микшера накладывается многократно повторяющийся словесный текст но с замедлением в 10–15 раз. Ваша задача - озвучить данный мной текст, замедлить, сделать его автоповтор и наложить на данную мною музыку. Затем научить меня ...

    Музыка и Звуки5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рекламный баннер размером 4,5*1.5 метра

    Рекланный банер будет висеть на московском вокзале размеры 450 на 150 см, висит на высоте около 3-х метров на него нужно уместить: Городская служба аренды (с логотипом, логотип в кореловском файле), тел 603-04-05, 645-65-95 далее умет\стить информацию про ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Оболочка для работы с БД, сетевая программка.

    Необходимо разработать программный интерфейс в оконном виде, с интуитивно понятным для пользователя интерфейсом. При инсталляции серверной версии программы на сервере должна создаваться база данных, с которой впоследствии будут работать через локальную сеть другие компьютеры.

    Прикладное ПО46 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Автопрозвонка через voip-телефонию

    $250

    Нужно сделать программку, или скриптик, в который можно забить один или несколько телефонных номеров и программа по расписанию указанное кол-во рез и проигрывало при ответе абонента определенный звуковой файл

    VoIP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Договор в фирменном стиле

    Нужно сделать красивый, пафосный договор формата а4 односторонний, цветной, можно с защитными знаками (гильоши), с логотипом (придумать самостоятельно для агентства недвижимости в санкт-петербурге)

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Объявления ч\б для ризографа

    Есть 9 различных видов объявлений, уже сделаны в кореле. нужно сделать подобные (текст, тематика), но подругому (другие рисунки, шрифты, возможно формат и прочее, т.е. просто обновить приевшиеся объявления, чтобы они выглядели подругому, более привлекательно) объявления нужно ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Дипломы, серт-ты на основе шаблонов в corel

    Вообщем есть дипломы, сертификаты, свтдетельства конкурентов (простые jpg). Нужно сделать в кореле примерно то же самое для другой компании. Не нужно копировать точь в точь, нужно просто взять готовые шаблоны дипломов,сертификатов и прочее и грамотно ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флаер в corel на новогоднюю тематику

    $50

    Размер 105х148 мм две стороны. новогодняя служба деда мороза. т.е. дед мороз и снегурочка на дом! должен очень красиво выглядеть. можно из буржуйских шаблонов скомпановать. с одной стороны описание наших услуг и яркие лозунги, с другой наши ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
nata-des5
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Ч\б рекламка для ризографа
Отличный заказчик! Всем советую!
Сделала все просто обалденно и за короткий срок. что самое непонятное - все макеты отправила без предоплаты и пропала...попытки разыскать и дать денег с моей стороны не увенчались успехом........................
Ответный отзыв
artus1987
Артур 
36 летКанада
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Скопировать и перевести простенький сайт
Понимая, что задача состоит из нескольких частей, Евгений шел навстречу в случаях, когда тяжело было уложиться в сроки. На предложения реагировал всегда адекватно. Более чем рекомендую.
Сайт был сделал на высоком уровне. Дизайн скопирован 1 в 1 с оригинала (что не так-то просто сделать на joombla). Причем именно дизайн был сделан за 1 или 2 дня. Наполнение сайта контентом было также сделано качественно. Сайт был профессионально переведен с английского языка (причем не просто компьютерным переводчиком, а нормальный профессиональный перевод). На замечания реагировал адекватно и быстро все устранял. В общем рекомендую. P.S. Артур делал сайт лежа в больнице с пневмонией! Респект!
Ответный отзыв
wellwit
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)
$5
10 баллов
14 лет назад
Простейший сайт, php
Отличный заказчик, предоставил интересную работу, в ходе которой я получил новые знания о городе и о языках PHP и JavaScript, Евгений ясно сформулировал ТЗ. Также стоит отметить, что работа велась на основе взаимного доверия.
Отличный исполнитель. Сделал все четко и в срок. Понимает ТЗ с полуслова. Я, как дипломированный программист, который давно не кодит, а руководит собственным бизнесом, могу сказать о Виталий одно - в нем есть главное качество программиста - умение легко и быстро обучаться тому языку программирования, на котором необходимо выполнить задачу. Находить нужные решения и умело ими пользоваться для того, чтобы получить рабочий программный продукт. Отдельное спасибо за то, что не просто написал рабочие скрипты для сайта, а сам их установил на хостинг и отладил.
Ответный отзыв
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Рекламный баннер размером 4,5*1.5 метра
Приятно было поработать. Все пожелания были сформулированы лаконично и доходчиво. Оплата была своевременна, не смотря на отсутствие у меня яндекс кошелька. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный дизайнер! Человек не побоялся без предоплат и каких-либо гарантии по моей просьбе сделать наброски по ТЗ и показать их. Причем сделал это на столько качественно, что макет был утвержден тут же, а два десятка других изъявивших желание исполнителей остались далеко позади:-) После этого оперативно были учтены все мои пожелания и я получил готовый к печати макет:-) Плоды великолепной работы Анатолия Вы можете оценить при входе на Московский вокзал
Ответный отзыв
Juliakatsan
Юлия Кацан 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Объявления ч\б для ризографа
Отличный работодатель! Четко сформулированное задание, своевременная оплата, и главное, нет проблем со связью.
Работа сделана на 10+ Очень оперативно и качественно. Человек явно имел опыт работы с ризографом- все макеты сделаны именно под его возможности. Мелкие недочеты исправлены за 10 минут. Респект!!!
Ответный отзыв