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- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Соответственно ч\б, броские, хорошо читаемые. в приложении то, что уже есть. Нужно сделать более броскими и заметными. 6 макетов формата а5, вертикальная (с 3 отрываемыми тел-ми). неотрывной телефон делаем вверху объявления. Упор на "СДАМ", "КОМНАТУ", "ЦЕНА" 2 ...Закрыт14 лет назад
Соответственно ч\б, броские, хорошо читаемые. в приложении то, что уже есть. Нужно сделать более броскими и заметными. 6 макетов формата а5, вертикальная (с 3 отрываемыми тел-ми). неотрывной телефон делаем вверху объявления. Упор на "СДАМ", "КОМНАТУ", ...Закрыт14 лет назад
http://www.jacobs.com/ нужно создать копию, в принципе копию основного сайте, ссылки на сайты на других языках не нужны. Просто создать копию сайта с такой же структурой. Сайт должен быть редактируемый, т.е. мы должны иметь административный интерфейс для ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Простой сайт никакого дизайна, от балбы. Вход через логин, пароль. Затем страничка поиска по критериям (критерии берутся из базы, база простая, 6-7 таблиц-справочников). Затем выводится рез-т поиска - генерируется то, что пользователь хочет найти, по заранее определенному сценарию. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
На музыку посредством микшера накладывается многократно повторяющийся словесный текст но с замедлением в 10–15 раз. Ваша задача - озвучить данный мной текст, замедлить, сделать его автоповтор и наложить на данную мною музыку. Затем научить меня ...Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт14 лет назад
Рекланный банер будет висеть на московском вокзале размеры 450 на 150 см, висит на высоте около 3-х метров на него нужно уместить: Городская служба аренды (с логотипом, логотип в кореловском файле), тел 603-04-05, 645-65-95 далее умет\стить информацию про ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо разработать программный интерфейс в оконном виде, с интуитивно понятным для пользователя интерфейсом. При инсталляции серверной версии программы на сервере должна создаваться база данных, с которой впоследствии будут работать через локальную сеть другие компьютеры.Прикладное ПО46 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно сделать программку, или скриптик, в который можно забить один или несколько телефонных номеров и программа по расписанию указанное кол-во рез и проигрывало при ответе абонента определенный звуковой файлВеб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать красивый, пафосный договор формата а4 односторонний, цветной, можно с защитными знаками (гильоши), с логотипом (придумать самостоятельно для агентства недвижимости в санкт-петербурге)Закрыт15 лет назад
Сделать то же самое, изменив название и возможно логотип:-) Можно не кучу всего, как указано здесь, а только 1 пафосный договор:-)Верстка полиграфии5 исполнителейЗакрыт15 лет назад
Есть 9 различных видов объявлений, уже сделаны в кореле. нужно сделать подобные (текст, тематика), но подругому (другие рисунки, шрифты, возможно формат и прочее, т.е. просто обновить приевшиеся объявления, чтобы они выглядели подругому, более привлекательно) объявления нужно ...Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Просто тупо чъб объявления на а5Завершен15 лет назад
Вообщем есть дипломы, сертификаты, свтдетельства конкурентов (простые jpg). Нужно сделать в кореле примерно то же самое для другой компании. Не нужно копировать точь в точь, нужно просто взять готовые шаблоны дипломов,сертификатов и прочее и грамотно ...Закрыт15 лет назад
http://www.art-motor.ru/portfolio/print/gildia_style.jpg сделать то же самое, изменив название и возможно логотип:-) Можно не кучу всего, как указано здесь, а только 1 пафосный договор:-)Завершен15 лет назад
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Тематика: новогодняя служба деда мороза Нужна максимальная раскрутка до 5 января Плачу до 2 руб за каждого участника! Очень срочно!!! Исполнители подвелиПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
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Размер 105х148 мм две стороны. новогодняя служба деда мороза. т.е. дед мороз и снегурочка на дом! должен очень красиво выглядеть. можно из буржуйских шаблонов скомпановать. с одной стороны описание наших услуг и яркие лозунги, с другой наши ...Завершен15 лет назад