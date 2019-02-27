Добавить новые строки в существующий сайт
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
2 года назад
Добавить новые строки в существующий сайт
Есть свой работающий лендинг, нужно сделать такой же с некоторыми изменениями: добавить форму обратной связи, изменить фото, добавить раздел с отзывами, установить текстолайт
Есть действующая рекламная компания. Цель трафик, клик по ссылке. В графе "Результативность" стоит "7", (коэффициент релевантности 9), однако нет заполненных заявок на получение бесплатного кейса. Проверил сайт все работает. Какая может быть еще причина незаполненных ...
Есть текст, ролик, Коммуникация с лидами должна велась в мессенджере ФБ
Подключить Мани чат к действующему объявлению на фейсбук. Уже размещенная цепочка из 4-х писем в Мани чат. Подключить чат к кнопке банера на бизнес странице для скачивания файла.