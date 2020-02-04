Копирайтер, рерайтер
Мои навыки и опыт
- Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику
- Имею достаточный опыт в написании авторских статей РИНЦ
- Работаю с программами проверки уникальности текстов (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат)
- Уверенный пользователь ПК.
Личные качества:
- Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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$11/час
от 2 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$11/час
от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$11/час
от 2 дней
нет рейтинга