anya020496

Анна Макаренко anya020496

 
27 летРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер, рерайтер

Мои навыки и опыт

  • Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику
  • Имею достаточный опыт в написании авторских статей РИНЦ
  • Работаю с программами проверки уникальности текстов (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат)
  • Уверенный пользователь ПК.

    Личные качества:

  • Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.

Копирайтинг
нет отзывов
$11/час
от 2 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$11/час
от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$11/час
от 2 дней
нет рейтинга