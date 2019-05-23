Seo-специалист
Навыки:
- работа с семантический ядром, его кластеризация
- внутренняя оптимизация (тексты, мета-теги, перелинковка и проч)
- составление ссылочного плана и анкор-листа
- внешняя оптимизация (линк-билдинг: работа с биржами ссылок (Miralinks,
Rotapost, Sape, Blogun, GoGetLinks, Turbotext), комментариями, сервисами вопрос/ответ, каталогами, веб-мастерами (опыт покупки ссылок напрямую, без бирж))
- технический аудит
- usability аудит
- написание технических заданий копирайтерам и программистам
- ведение основного сайта и его поддоменов (обеспечение уникальности контента и
- работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрикой
- работа с инструментами для веб-мастеров Google Webmasters Яндекс.Вебмастер
- продвижение видео по тематике «хостинг»
- продвижение сайтов серой ниши белыми методами
- составление стратегии продвижения и ее реализация
- наличие проверенного seo-инструментария
- составление отчетности
- обучение помощников
мета-тегов)
Личные качества:
- пунктуальность, ответственность, тактичность
- высокие коммуникативные навыки
- способность быстро и легко обучаться
- умение находить позитивный подход к решению поставленных задач