anya1455

Анна anya1455

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Seo-специалист

Навыки:

  • работа с семантический ядром, его кластеризация
  • внутренняя оптимизация (тексты, мета-теги, перелинковка и проч)
  • составление ссылочного плана и анкор-листа
  • внешняя оптимизация (линк-билдинг: работа с биржами ссылок (Miralinks,

    Rotapost, Sape, Blogun, GoGetLinks, Turbotext), комментариями, сервисами вопрос/ответ, каталогами, веб-мастерами (опыт покупки ссылок напрямую, без бирж))

  • технический аудит
  • usability аудит
  • написание технических заданий копирайтерам и программистам
  • ведение основного сайта и его поддоменов (обеспечение уникальности контента и

    • мета-тегов)

  • работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрикой
  • работа с инструментами для веб-мастеров Google Webmasters Яндекс.Вебмастер
  • продвижение видео по тематике «хостинг»
  • продвижение сайтов серой ниши белыми методами
  • составление стратегии продвижения и ее реализация
  • наличие проверенного seo-инструментария
  • составление отчетности
  • обучение помощников

Личные качества:

  • пунктуальность, ответственность, тактичность
  • высокие коммуникативные навыки
  • способность быстро и легко обучаться
  • умение находить позитивный подход к решению поставленных задач