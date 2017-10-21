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Анна Офицерова
anya197
anya197
26 лет
Россия
/
Новосибирск
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интерьера и экстерьера/ Визуализация
Работаю в программах: 3D Max,Corel,Photoshop,Archicad
3ds Max
ArchiCAD
Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
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Проект творческого кластера
201 просмотр
Реконструкция малоэтажного жилого дома
156 просмотров
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