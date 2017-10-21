anya197

Анна Офицерова anya197

 
26 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Дизайн интерьера и экстерьера/ Визуализация

Работаю в программах: 3D Max,Corel,Photoshop,Archicad

3ds MaxArchiCADPhotoshop
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