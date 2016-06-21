anya_kleba09

Образование: с 2015 г., Харьковский национальный университет строительстваи архитектуры, механико-технологический факультет, специальность: автоматизация
производственных процессов.
Дополнительная информация:
- декабрь 2015 г: участие в студенческой научной конференции «Козацький рух на
теренах України та патріотичне виховання молоді на його засадах»; март 2016 г.:
участие в студенческой научной конференции по физике "Нанотехнологии в
современном мире"
Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК: MsOffice, навыки
оперативного поиска информации в сети Интернет. Средний уровень знания
английского языка.
Личные качества: ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость,
коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость,
умение работать в команде, нацеленность на результат.