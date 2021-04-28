anya_targeting

Настраиваю таргетированную рекламу. Увеличиваю ПРОДАЖИ, ЗАЯВКИ И КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ

В мои услуги входит:

* Конкурентный анализ

* Определение целевой аудитории и её сегментация (отправляю файл клиенту на утверждение)

* Стратегия продвижения (также направляется клиенту)

* Настройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager

* Создание креативов

* Написание продающих текстов

* Создание аудиторий по интересам, Lookalike и аудиторий ретаргетинга

* Запуск рекламной кампании

* Аналитика (смена аудиторий, макетов и прочих настроек для выявления наиболее эффективной связки)

* Оптимизация и масштабирование рекламной кампании

* Еженедельный отчет по результатам

Стоимость - 12.800 в месяц (6.800 - 2 недели)

Мои последние рекорды по результатам:

1. За СУТКИ получила ROI=401% (вложили 1.000 руб. в рекламу, получили 5 записей на марафон и 1 запись на консультацию- суммарно 5.000 руб.)

2. Привлечение на онлайн вебинар: 698 регистраций за 2,5 недели 🔥Бюджет 16.000 руб. CPL 24 руб.