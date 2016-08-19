Моя специальность-Веб программист.

Я работаю в области информационных технологий более 3 лет.

С 2013 года и по настоящее время я специализируюсь на web-технологиях, работаю в качестве web-программиста.

Многократно выполняла работы по HTML-верстке. (хорошо знаю HTML/HTML5, CSS/CSS3, Bootstrap, Javascript/Jquery).

Мне нравится заниматься своим делом, нравится работа и проекты, которые я создаю. Я не являюсь отъявленным фанатом своего дела, но стараюсь выполнять проекты ответственно, качественно и добросовестно.

Надеюсь, вам понравится работать со мной.