anyabelova

Графический дизайнер

Добрый день! Меня зовут Аня и я графический дизайнер , занимающийся разработкой логотипов и созданием фирменного стиля. О себе я сейчас расскажу. Для начала я хочу описать процесс работы. Для начала мне нужно будет ваше четкое тз, если же его нет, то захочу узнать примерное представление и какие-нибудь фирменные цвета, затем могу предложить вам 3 эскиза логотипа + доработаю понравившийся логотипа и приму все правки абсолютно БЕСПЛАТНО. В процессе я также ( если надо) высылаю все исходники, которые у меня есть, тоже бесплатно ; ) Также я умею общаться с людьми, всегда иду на компромисс. Теперь хотелось бы рассказать о стоимости и сроках . О сроках можете не беспокоиться, я выполню все в течении 2- 3 дней, также если заказ срочный могу выполнить и за 1 день. Перейдем к ценам. Здесь все зависит от сложности и от того какие форматы я буду вам высылать ( png, jpgи т. д.) . Цены начинаются от 1200р и заканчиваются 2500р . Я всегда стараюсь удовлетворить потребности заказчика, если надо подкинуть пару идей и т. д. Работаю до положительного результата, уверена я вас не разочарую. С уважением , Аня !