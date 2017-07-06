репетитор по английскому языку, переводчик

Добрый день!

Меня зовут Анна, я предоставляю услуги перевода текстов (русский-английский, английский русский, немецкий-русский) и преподавания английского языка!

Закончила ВятГГУ по специальности лингвист-переводчик. Работала и переводчиком и преподавателем.

Английский язык является международным языком, а почему? Вы не задавалитакой вопрос? Потому что все просто, английский язык - один из простых языков в

мире!! Им может владеть каждый! Почему так важноучить языки? Изучение языков развивает логику, память, мылшение и многие другие

аспекты! Английский для дошкольников и 1ых-2ых классов начальной школы: Вы все ещесомневаетесь, стоит ли начинать обучение? Стоит! Дети очень быстро запоминают

информацию, кроме того, начинают развивать не только речевые навыки! Представьте себя наместе вашего ребенка: второй класс школы, английский язык, сложная программа,

времени на изучение алфавита и правил чтения букв практически не дается, а это

самый важный аспект английского языка, вот и появляется страх и трудности! Что предлагаю вам я: научу не бояться языка, провожу занятия в игровой форме, обучаятехнике чтения английского языка, лексике и стартовой грамматике, постепенно

ввожу ребенка в методику "Say"! Ребенок преобретаетначальные знания, развивает память, мышление, логику, что в будущем поможет ему

не бояться английского языка, свободно разговаривать, что и требует основная

общеобразовательная программа, что и поможет ребенку без проблем справиться не

только с экзаменами, но и не бояться разговаривать на английском языке!Английский для средней школы и старших классов:Здесь тоже естьсвои трудности и не малые! Откуда они берутся и почему? Все начинается с азов! Помогу вашемуребенку разобраться в правилах грамматики, пополнить словарный запас и, конечно

же, научу разбираться в аудировании и понимать устную речь!Разговорный английский: Всем нам,работающим в разных сферах, частенько нужно уметь как минимум понимать

английский язык, а некоторым даже общаться! В этом нет ничего сложного, как я

уже и говорила, английский язык-язык международного общения! Итак, подведемитог, не стоит бояться, просто нужна хорошая база! Дальше все пойдет само

собой!