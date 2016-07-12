Здравствуйте, я учусь в Одесском государственном университете внутренних дел.Хотя специфика моей профессии слабо связанна с написанием разнообразных статей, рецензий и прочего я уже давно пробую себя в этом деле.

Пишу курсовые, рефераты юридической тематики (ориентируясь ТОЛЬКО на украинское законодательство), а также статьи различной тематики.

На данный момент по большей степени специализируюсь на написании статей игровой тематики, но готова пробовать себя в новых темах! Делаю как рерайт, так и тексты с нуля.На данном сайте совсем недавно, но думаю задержусь на долго)

Среди качеств могу выделить серьезность, и ответственный подход к делу!