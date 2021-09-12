Excel - встроенные сложные функции для работы с большим объемом данных, надстройки Power Query, Power Pivot, разработка несложных макросов.

Подготовка данных и создание дашбордов в Microsoft Power BI.

Программирование на Python, навыки работы с библиотеками для анализа и визуализации данных.

Знание основ SQL.

Знание Html5 и css3, а также создание сайтов на Figma, WordPress. Разработка макетов в Tilda.

Умею работать с большим объемом данных и информации, ответственна, коммуникабельна. Стремлюсь к получению новых знаний и навыков

В 2020 году прослушаны курсы по повышению квалификации по программам Программирование на языке Python (Донской Технический Университет), Эффективная коммуникация на английском языке (Нижегородский Лингвистический университет). 2021 год курсы повышения квалификации по программам Анализ Данных от Яндекс.Практикума, Аналитик Данных BI Proskilling.