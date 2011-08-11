Инал Анна
Дата рождения : 20.07.83 г.
Место рождения : Россия, г. Смоленск
Адрес : с 2004 г. проживаю в Турции г. Анталия
Образование : Смоленский Строительный Колледж бухгалтер-юрист
Санкт - Петербургский Институт экономики и финансов
Родной язык : русский
Занятость : удаленный переводчик
Телефон : +9-0534-608-56-52
E-mail : [email protected]
Skype : anyutaemo
Опыт работы : 2005-2007 Турция переводчик на ресепшине отеля,
2009 – 2011 удаленный переводчик
Владение языками : Русский – в совершенстве
Турецкий – свободно
Примеры выполненных работ: таможенные декларации, накладные, газетные статьи, инструкции к компьютерной технике, судебные документы (показания свидетелей)
Количество переводимых страниц в день: 6
Программы для переводчиков: ABBY Lingvo 12
Переводы: художественные, литературные переводы, деловая переписка, техническая лексика