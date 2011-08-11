Переводчик турецкого

Инал Анна

Дата рождения : 20.07.83 г.

Место рождения : Россия, г. Смоленск

Адрес : с 2004 г. проживаю в Турции г. Анталия

Образование : Смоленский Строительный Колледж бухгалтер-юрист

Санкт - Петербургский Институт экономики и финансов

Родной язык : русский

Занятость : удаленный переводчик

Телефон : +9-0534-608-56-52

E-mail : [email protected]

Skype : anyutaemo

Опыт работы : 2005-2007 Турция переводчик на ресепшине отеля,

2009 – 2011 удаленный переводчик

Владение языками : Русский – в совершенстве

Турецкий – свободно

Примеры выполненных работ: таможенные декларации, накладные, газетные статьи, инструкции к компьютерной технике, судебные документы (показания свидетелей)

Количество переводимых страниц в день: 6

Программы для переводчиков: ABBY Lingvo 12

Переводы: художественные, литературные переводы, деловая переписка, техническая лексика