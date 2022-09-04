anyutochkina

Расшифровщик аудиозаписей

Образование высшее, психолого-педагогическое( специальный дефектолог). По профилю работала в школе-интернате 8 вида для умственно-отсталых детей 6 месяцев. На данный момент работаю с малым бизнесом в банке более 4 лет. Совершаю звонки для привлечения клиентов и обрабатываю входящий поток клиентов.

Есть опыт в транскрибации аудиозаписей: расшифровывала лекции , встречи с фокус группами. Скорость набора текста 280 знаков в минуту.

Ищу дополнительные источники заработка.

Ответственная и исполнительная.