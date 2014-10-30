Я окончила Воронежский государственный университет, факультет романо-германской филологии. Имею квалификацию лингвиста, преподавателя по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация».

Кроме того, окончила магистратуру и являюсь магистром экономики по специальности «Банки и банковское дело».

Опыт работы переводчиком более 7 лет.

Предоставляю услуги по качественному переводу документов с / на языков: немецкий, английский, русский.

Перевод деловой переписки, технической, юридической и финансово-экономической документации, опыт работы с переводами медицинской тематики.