Я окончила Воронежский государственный университет, факультет романо-германской филологии. Имею квалификацию лингвиста, преподавателя по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация».
Кроме того, окончила магистратуру и являюсь магистром экономики по специальности «Банки и банковское дело».
Опыт работы переводчиком более 7 лет.
Предоставляю услуги по качественному переводу документов с / на языков: немецкий, английский, русский.
Перевод деловой переписки, технической, юридической и финансово-экономической документации, опыт работы с переводами медицинской тематики.
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