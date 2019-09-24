Профессионально редактирую и обрабатываю фотографии любой сложности. Разрабатываю баннеры, визитки и многое другое.

Профессионально редактирую и обрабатываю фотографии любой сложности. Разрабатываю баннеры, визитки и многое другое.

Цена и сроки зависят от сложности и объема работы.

-Обтравка (удаление фона).

-Убрать вотермарк(водяной знак) с фото(картинки)

-Ретушь фотографий

-Вписывание лица в картину

-Удаление лишних объектов

-Корректировка изображения

-Цвето- и светокоррекция

-Реставрация (восстановление) старых фотографий

-Разработка визитки

-Баннер