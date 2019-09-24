Профессионально редактирую и обрабатываю фотографии любой сложности. Разрабатываю баннеры, визитки и многое другое.
Профессионально редактирую и обрабатываю фотографии любой сложности. Разрабатываю баннеры, визитки и многое другое.
Цена и сроки зависят от сложности и объема работы.
-Обтравка (удаление фона).
-Убрать вотермарк(водяной знак) с фото(картинки)
-Ретушь фотографий
-Вписывание лица в картину
-Удаление лишних объектов
-Корректировка изображения
-Цвето- и светокоррекция
-Реставрация (восстановление) старых фотографий
-Разработка визитки
-Баннер
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