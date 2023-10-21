UX / UI дизайнер
UX / UI дизайнер
Закончила Минский Государственный Лингвистический университет, заочное отделение, факультет немецкого языка, специальность - иностранные языки (немецкий), квалификация - учитель немецкого языка. А также институт Бизнеса БГУ г. Минска, переподготовка, специальность "Web-дизайн и компьютерная графика", квалификация - программист-web-дизайнер.
На данный момент углубляю полученные знания на курсах "Web-дизайнер с нуля до PRO", платформы Lerna.by, компании Skillbox
Я против войны в Украине!
Портфолио
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $12от 7 дней
#1551