anzhelika061974

О себе
Я менеджер Youtube-каналов с 2020 года. Закончила курс Павла Багрянцева “ Менеджер YouTube от 0 до 100 000.” Сертификат государственного образца. Также являюсь менеджером по рекламе GOOGLE ADS.
Образование
Башкирский медицинский колледж. Специальность-фельдшер
Навыки
- Продвижение Youtube-канала:
- Выкладывание видео
- SEO-оптимизация видео, плейлистов
- Подбор тем
- Работа с хэштегами и тегами
- Составление стратегии развития канала; изучение конкурентов
- Аналитика канала
- Оформление канала
- Работа с сервисами аналитики
- Работа с фрилансерами
- Создание ТЗ для видео
- Создание ТЗ для шапки профиля
- Создание ТЗ для превью
- Создание и ведение рекламных кампаний в GOOGLE ADS
Дополнительные навыки
- Создание превью (обложек для видео)
- Создание шапки профиля
- Создание и ведение рекламных кампаний в GOOGLE ADS
Опыт работы
- Оказание полного спектра услуг по продвижению Youtube канала:
- Создание стратегии развития канала
- Оформление канала; разработка фирменного стиля
- Создание превью для видео
- Создание шапки профиля
- Поиск блогеров для рекламы
- Поиск фрилансеров по работе с рекламой
- Аналитика канала
Примеры моих работ
Канал Ксении Медведевой:
https://www.youtube.com/c/КсенияМедведева_коуч
Стратегия развития канала коуч-тренера по продажам:
https://docs.google.com/document/d/1oCpYDftuoprgJGiMtqGa8MSBzFJaaLuf8z-vhZbwlDU/edit
Пример оптимизации видео:
https://docs.google.com/document/d/1VYgxMvpRcb7ZXReg2MYxacDpER37OxlzalpGg04LxNo/edit
Тренинги и курсы- «Менеджер Youtube» Павла Багрянцева о базовых принципах работы с YouTube
- «Менеджер YouTube от 0 до 100 000»
- курс Павла Багрянцева по созданию и продвижению каналов Youtube
- «Менеджер по рекламе Google Ads»
Личные качества
Ответственность
Добросовестность
Аккуратность в ведении дел
Исполнительность
Порядочность
Пунктуальность
Коммуникабельность
Занимаюсь спортом
Без в/п