anzhelika061974

Специалист YouTube

О себе

Я менеджер Youtube-каналов с 2020 года. Закончила курс Павла Багрянцева “ Менеджер YouTube от 0 до 100 000.” Сертификат государственного образца. Также являюсь менеджером по рекламе GOOGLE ADS.

Образование

Башкирский медицинский колледж. Специальность-фельдшер

Навыки

Продвижение Youtube-канала:

- Создание, настройка и оптимизация канала

- Выкладывание видео

- SEO-оптимизация видео, плейлистов

- Подбор тем

- Работа с хэштегами и тегами

- Составление стратегии развития канала; изучение конкурентов

- Аналитика канала

- Оформление канала

- Работа с сервисами аналитики

Работа с фрилансерами

Создание ТЗ для видео

Создание ТЗ для шапки профиля

Создание ТЗ для превью

Создание и ведение рекламных кампаний в GOOGLE ADS

Также могу проконсультировать по любым вопросам, связанным с ведением Ютуб-канала, аудиту канала, составления контент-плана, по форматам видео и освещению для съемок, подбору дизайнера, видео монтажера и оператора для съемок видео.

Дополнительные навыки

Создание превью (обложек для видео)

Создание шапки профиля

Создание и ведение рекламных кампаний в GOOGLE ADS

Опыт работы

- Оказание полного спектра услуг по продвижению Youtube канала:

- Создание стратегии развития канала

- Оформление канала; разработка фирменного стиля

- Создание превью для видео

- Создание шапки профиля

- Поиск блогеров для рекламы

- Поиск фрилансеров по работе с рекламой

- Аналитика канала

Примеры моих работ

Канал Ксении Медведевой:

https://www.youtube.com/c/КсенияМедведева_коуч

Стратегия развития канала коуч-тренера по продажам:

https://docs.google.com/document/d/1oCpYDftuoprgJGiMtqGa8MSBzFJaaLuf8z-vhZbwlDU/edit

Пример оптимизации видео:

https://docs.google.com/document/d/1VYgxMvpRcb7ZXReg2MYxacDpER37OxlzalpGg04LxNo/edit

Тренинги и курсы- «Менеджер Youtube» Павла Багрянцева о базовых принципах работы с YouTube

- «Менеджер YouTube от 0 до 100 000»

- курс Павла Багрянцева по созданию и продвижению каналов Youtube

- «Менеджер по рекламе Google Ads»

Личные качества

Ответственность

Добросовестность

Аккуратность в ведении дел

Исполнительность

Порядочность

Пунктуальность

Коммуникабельность

Занимаюсь спортом

Без в/п