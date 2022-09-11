anzhelikaskurko

Привет всем, я Анжелика, будущий врач из Беларуси и активный соискатель работы по вакансии наборщика текста. Печатаю быстро, точно и в срок;)

Я Анжелика Яколцевич, 22 года. Учусь и живу в Гродно, что в Беларуси. Студентка Гродненского государственного медицинского университета, 6 курса, лечебного факультета. Закончила в свое время гимназию с золотой медалью, ездила на республиканскую олимпиаду по русскому языку, была депутатом молодежного парламента Минской области, что уже гарантирует мою грамотность и ответственность.

Активно ищу работу в сфере набора и редактирования текста. И не стоит бояться, что учеба мне помешает работать, поскольку я весьма активна и заинтересована не только в знаниях, но и заработке.