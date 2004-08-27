Аліна Анжурова anzhurovaalinaanzhurovaalina
19 летУкраина/Полтава
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Якщо вам потрібен крутий дизайн, та комфортна співпраця - запрошую вас до себе :)
Привіт! Мене звати Аліна. Я починаючий Ui-Ux дизайнер. Займаюся цим півроку. Мені це дуже подобається. Я обожнюю спілкуватися з людьми, створювати нові креативні дизайни, творчо підходити до замовлень. Постійно розвиваю і вдосконалюю свої вміння.Тому запрошую вас порадувати себе цікавим дизайном сайту або додатку. Як то кажуть, поєднати корисне з приємним.
Гарантую вам гарний настрій, приємне спілкування, а саме головне - якісно виконану роботу!
Портфолио
- Неонові стікери24 просмотра
- Дизайн сайту Bitcoin22 просмотра
- Дизайн сайту домашніх тварин43 просмотра
- Дизайн веб-сайту Bday cake22 просмотра
- Дизайн додатку Pinterest23 просмотра
- Адаптивний дизайн сайту Dribbble22 просмотра