Якщо вам потрібен крутий дизайн, та комфортна співпраця - запрошую вас до себе :)

Привіт! Мене звати Аліна. Я починаючий Ui-Ux дизайнер. Займаюся цим півроку. Мені це дуже подобається. Я обожнюю спілкуватися з людьми, створювати нові креативні дизайни, творчо підходити до замовлень. Постійно розвиваю і вдосконалюю свої вміння.Тому запрошую вас порадувати себе цікавим дизайном сайту або додатку. Як то кажуть, поєднати корисне з приємним.

Гарантую вам гарний настрій, приємне спілкування, а саме головне - якісно виконану роботу!