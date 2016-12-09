ao_socz

Александр ao_socz

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Мне нужен логотип для строительной компании
Впечатления от сотрудничества только положительные. Абсолютно всем доволен! Александр ответственный и компетентный заказчик. Все обязательства выполнены вовремя и в полном объеме. Буду рад дальнейшим совместным проектам.
Вы выбираете ответственного исполнителя на свой заказ? Тогда вы по адресу, как то и я был на вашем месте и не прогадал, Руслан серьезно относиться к работе, соблюдает все договоренности и сроки. За время нашей работы не было ни одного минуса. Все четко и по делу, подача готового материла великолепна. Успехов Руслану и его работе!
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