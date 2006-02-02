Целеустремленный и свободный работник

Целеустремленный и готовый к работе человек. Умею работать в разных направлениях, готов предоставить услуги дизайна макетов для продукции, дизайна социальных сетей, копирайтинга, знания английского языка отсутствуют, но смогу закончить заказ в короткие сроки, цену себе знаю, поэтому буду работать за хорошую в зависимости проекта плату. Во всех направлениях моей работы повышенный базовый уровень, не профессионал, но стремлюсь к этому