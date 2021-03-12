Эффективные тексты, бьющие точно в цель.

Казалось бы, ну что тут такого сложного? Написал быстренько, да и дело с концом!

Но жизнь показывает, что не всё так просто. И что далеко не каждый может работать с текстом.

Каким должен быть хороший, правильный текст? ЧN7463ЛЬНЫМ? Да. Понятным? Да. Грамотным? Да.

Но главное - текст должен быть эффективным. Он должен решать поставленную перед ним задачу.

Я не пишу Вам тексты. Я решаю Вашу задачу с помощью текста. Я помогаю Вам добиться успеха.

В учёбе, в поиске работы и карьерном росте, в бизнесе, семейных делах и в личной жизни.

Текст для меня - это музыка. Клавиатура - мой инструмент. А тот, кто читает - мой слушатель.