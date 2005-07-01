Специальность: Экономист – юрист (Красный диплом)
1999 – 2002 гг. Крымская Академия Природоохранного и Курортного Строительства
Факультет экономики и менеджмента
Специальность: Экономист предприятий
Опыт работы 07.2007 – настоящее время ООО «SoftServe»
Senior Business Consultant, Technical leader of IT engineer group (Проекты: Оболонь-Южный дивизион, Чумак – Украина, Молдавия, Беларусь)
Внедрение специализированного ПО «Sales Works» для торговых представителей и дистрибьюторов.
Поддержка специализированного ПО «Sales Works» для торговых представитей и дистрибьюторов.
Поддержка работоспособности MS SQL 2000-2008.
Консультирование персонала по работе ПО «Sales Works»
Проведение открытых тренингов по работе ПО «Sales Works»
Настройка и обслуживание Карманных персональных компьютеров, устройств под Управлением ОС Android.
Удаленное решение возникающих проблем.
Обеспечение информационной безопасности.
Настройка и обслуживание компьютерной сети.
Проведение профилактических работ на ПК.
Мониторинг работоспособности ПК через HelpDesk.
Работа с локальными и распределенными базами 1С 7.7., 8.1.
Консультирование клиентов по прикладному ПО.
Поиск клиентов
Ведение финансовой отчетности
Ведение отчетности по трудочасам.
Внедрение и поддержка ПО в качестве технического лидера и аналитика
Разработка методических рекомендаций и проведение обучения младшего персонала.
Формирование проектной документации (инструкций, карт, паспортов)
Разработка инструкций внедрения для команды внедрения
Консультирование команды внедрения
Полное техническое и консультационное обеспечение проектов
Самостоятельное принятие технических решений на подотчетных проектах
Формирование описания использования функций в соответствии с требованиями клиента
Оптимизация процессов функциональности системы
Поиск обходных и постоянных решений
Участие в поддержании базы знаний
Участие в развитии младшего персонала
Подготовка и проведение семинаров, презентаций, мастер-классов по механизмам системы SalesWorks
Активное участие в совещаниях отдела по вопросам совершенствования внутренних процессов компании
Участие в работе на 1,2,3-й линиях Service Desk (ITIL) (3 линии поддержки)
07.2005 – 07.2007ООО «Блэйд Юг»
Техник по компьютерным системам
Обслуживание компьютерной и офисной техники (установка, настройка, мелкий ремонт).
Администрирование базы 1С, Синхронизация баз 1С филиалов в АР КРЫМ.
Настройка и обслуживание Карманных персональных компьютеров.
Настройка и удаленная синхронизация баз торговых представителей с базой 1С.
Настройка и обслуживание компьютерной сети.
Администрирование Windows-сервера.
Удаленное решение возникающих проблем.
Обучение персонала основам работы на ПК.
Обеспечение информационной безопасности.
Настройка и обслуживание компьютерной сети.
1998 – 2005 гг. Интернет-провайдер «Simfi.net»
Главный системный администратор
Контроль выполнения поставленных задач.
Координация работы сотрудников.
Разработка и внедрение Интернет проектов.
Работа с VIP-клиентами;
Обучение персонала.
Контроль качества работы администраторов и менеджеров.
Внедрение инновационных технологий.
Проектирование сетей подключения;
Техническая и сервисная поддержка клиентов;
Удаленное решение возникающих проблем;
Аварийные выезды на объекты подключения;
Работа с Wi Fi технологиями.
1996 – 1998 гг. Интернет-кафе «Большая Медведица»
Cистемный администратор
Работа с клиентами;
Поддержка работоспособности компьютерного зала и сети;
Оказание консультационных услуг клиентам;
Работа с программным обеспечением (установка, настройка. отладка);
Ремонт компьютерной и оргтехники;
Обучение пользователей;
Ведение финансовой отчетности
Другие навыки
Русский – родной,
Украинский – свободно
Английский – средний уровень
Немецкий – средний уровень.
Аналитические способности в решении запросов по проблемам функционирования SW
Гибкость мышления в нестандартных проектных ситуациях
Тщательное и инициативное выполнение поставленных задач
Аналитичность мышления
Умение работать в команде
Коммуникабельность
Проактивность
Водительское удостоверение «В»
Специальные знания:
Windows ХР – Vista,7, Server Enterprise edition, server 2000-8.
Windows Mobile 2003-2006 edition.
TCP/IP.
Firewall.
1C 7.7. 8.1.
MS SQL 2005-2008 (T-SQL запросы)
Программный комплекс «Sales Works».
Pocket PC
Android
Ремонт и заправка картриджей, принтеров.
Прокладка сетей
Настройка беспроводных сетей.
Углубленные знания функционала продукта SalesWorks (Central, Desktop, Mobile)