Senior Business Consultant, Technical leader of IT engineer group

Специальность: Экономист – юрист (Красный диплом)

1999 – 2002 гг. Крымская Академия Природоохранного и Курортного Строительства

Факультет экономики и менеджмента

Специальность: Экономист предприятий

Опыт работы 07.2007 – настоящее время ООО «SoftServe»

Senior Business Consultant, Technical leader of IT engineer group (Проекты: Оболонь-Южный дивизион, Чумак – Украина, Молдавия, Беларусь)

Внедрение специализированного ПО «Sales Works» для торговых представителей и дистрибьюторов.

Поддержка специализированного ПО «Sales Works» для торговых представитей и дистрибьюторов.

Поддержка работоспособности MS SQL 2000-2008.

Консультирование персонала по работе ПО «Sales Works»

Проведение открытых тренингов по работе ПО «Sales Works»

Настройка и обслуживание Карманных персональных компьютеров, устройств под Управлением ОС Android.

Удаленное решение возникающих проблем.

Обеспечение информационной безопасности.

Настройка и обслуживание компьютерной сети.

Проведение профилактических работ на ПК.

Мониторинг работоспособности ПК через HelpDesk.

Работа с локальными и распределенными базами 1С 7.7., 8.1.

Консультирование клиентов по прикладному ПО.

Поиск клиентов

Ведение финансовой отчетности

Ведение отчетности по трудочасам.

Внедрение и поддержка ПО в качестве технического лидера и аналитика

Разработка методических рекомендаций и проведение обучения младшего персонала.

Формирование проектной документации (инструкций, карт, паспортов)

Разработка инструкций внедрения для команды внедрения

Консультирование команды внедрения

Полное техническое и консультационное обеспечение проектов

Самостоятельное принятие технических решений на подотчетных проектах

Формирование описания использования функций в соответствии с требованиями клиента

Оптимизация процессов функциональности системы

Поиск обходных и постоянных решений

Участие в поддержании базы знаний

Участие в развитии младшего персонала

Подготовка и проведение семинаров, презентаций, мастер-классов по механизмам системы SalesWorks

Активное участие в совещаниях отдела по вопросам совершенствования внутренних процессов компании

Участие в работе на 1,2,3-й линиях Service Desk (ITIL) (3 линии поддержки)

07.2005 – 07.2007ООО «Блэйд Юг»

Техник по компьютерным системам

Обслуживание компьютерной и офисной техники (установка, настройка, мелкий ремонт).

Администрирование базы 1С, Синхронизация баз 1С филиалов в АР КРЫМ.

Настройка и обслуживание Карманных персональных компьютеров.

Настройка и удаленная синхронизация баз торговых представителей с базой 1С.

Настройка и обслуживание компьютерной сети.

Администрирование Windows-сервера.

Удаленное решение возникающих проблем.

Обучение персонала основам работы на ПК.

Обеспечение информационной безопасности.

Настройка и обслуживание компьютерной сети.

1998 – 2005 гг. Интернет-провайдер «Simfi.net»

Главный системный администратор

Контроль выполнения поставленных задач.

Координация работы сотрудников.

Разработка и внедрение Интернет проектов.

Работа с VIP-клиентами;

Обучение персонала.

Контроль качества работы администраторов и менеджеров.

Внедрение инновационных технологий.

Проектирование сетей подключения;

Техническая и сервисная поддержка клиентов;

Удаленное решение возникающих проблем;

Аварийные выезды на объекты подключения;

Работа с Wi Fi технологиями.

1996 – 1998 гг. Интернет-кафе «Большая Медведица»

Cистемный администратор

Работа с клиентами;

Поддержка работоспособности компьютерного зала и сети;

Оказание консультационных услуг клиентам;

Работа с программным обеспечением (установка, настройка. отладка);

Ремонт компьютерной и оргтехники;

Обучение пользователей;

Ведение финансовой отчетности

Другие навыки

Русский – родной,

Украинский – свободно

Английский – средний уровень

Немецкий – средний уровень.

Аналитические способности в решении запросов по проблемам функционирования SW

Гибкость мышления в нестандартных проектных ситуациях

Тщательное и инициативное выполнение поставленных задач

Аналитичность мышления

Умение работать в команде

Коммуникабельность

Проактивность

Водительское удостоверение «В»

Специальные знания:

Windows ХР – Vista,7, Server Enterprise edition, server 2000-8.

Windows Mobile 2003-2006 edition.

TCP/IP.

Firewall.

1C 7.7. 8.1.

MS SQL 2005-2008 (T-SQL запросы)

Программный комплекс «Sales Works».

Pocket PC

Android

Ремонт и заправка картриджей, принтеров.

Прокладка сетей

Настройка беспроводных сетей.

Углубленные знания функционала продукта SalesWorks (Central, Desktop, Mobile)