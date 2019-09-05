Электрика, освещение, чертежи по исполнительной док-ции, SEO, Web-дизайн

1. Инженер-электрик с 15-летним стажем. Проектирование электрических силовых сетей, выбор оборудования, освещение, заземление и молниезащита.

2. Перепрофилировался в область web-дизайна. ОбучалсяHTML5 и CSS3 на интерактивных обучающих курсах https://htmlacademy.ru. Мой профиль на курсахhttps://htmlacademy.ru/profile/id353501/certificates.Закончил 1 и 2 уровни по HTML5 и CSS3.

3. Освоил основы SEO по видеокурсам, продвигал несколько сайтов.