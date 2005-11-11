Сведения о себе
* Год рождения: 1968
* Страна: Украина
* Контактные телефоны: +38 (0564) 72-74-44 (домашний),
+38 (066) 327-99-25 (моб. мужа)
Образование
2000-2003г.г. - Международный университет финансов, г.Киев (специальность - финансы, квалификация - экономист)
1987-1992г.г. - Днепропетровский государственный университет (специальность - английский язык и литература, квалификация - филолог, преподаватель английского языка и литературы)
Профессиональный опыт
С 2005г. - переводчик (английский язык), сотрудничаю с интернет-изданием (Москва)
2003-2005г.г. - ООО
2001-2003г.г. - ЧП
1999-2000г.г. - КРФ АКИБ
1999г. - КФ АКБ
1998-1999г.г. - представительство австрийской фирмы "Steel Met Export-Import Handels GmbH", эксперт отдела экспортных перевозок
1998г. - ЗАО
1992-1997г.г. - сш № 90, учитель английского языка
Квалификация
Переводчик: перевод общественно-политических, финансово-экономических, юридических, художественных текстов; возможен перевод медицинских и технических текстов (ж/д транспорт, автотранспорт, строительство)
Менеджер внешнеэкономической деятельности: маркетинговое исследование рынка, поиск партнеров по Интернету, проведение предварительных переговоров, подготовка документов для экспорта, составление отчетности
Переводчик-референт: синхронный и письменный перевод, работа с юридическими документами
Менеджер административного отдела: обеспечение банка необходимым для работы оборудованием, заключение договоров, составление смет
Секретарь-референт: делопроизводство, работа с английскими текстами в Интернете, исполнение обязанностей инспектора отдела кадров
Эксперт отдела экспортных перевозок: экспортные операции по отгрузке железорудного сырья, подготовка контрактов и контроль их исполнения, составление отчетности, общение с зарубежными партнерами
Знание языков
украинский, русский, английский свободно, французский со словарем
Дополнительная информация пользователь ПК (Word, Excel, Internet)