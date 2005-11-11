Сведения о себе

* Год рождения: 1968

* Страна: Украина

* Контактные телефоны: +38 (0564) 72-74-44 (домашний),

+38 (066) 327-99-25 (моб. мужа)

Образование

2000-2003г.г. - Международный университет финансов, г.Киев (специальность - финансы, квалификация - экономист)

1987-1992г.г. - Днепропетровский государственный университет (специальность - английский язык и литература, квалификация - филолог, преподаватель английского языка и литературы)

Профессиональный опыт

С 2005г. - переводчик (английский язык), сотрудничаю с интернет-изданием (Москва)

2003-2005г.г. - ООО

2001-2003г.г. - ЧП

1999-2000г.г. - КРФ АКИБ

1999г. - КФ АКБ

1998-1999г.г. - представительство австрийской фирмы "Steel Met Export-Import Handels GmbH", эксперт отдела экспортных перевозок

1998г. - ЗАО

1992-1997г.г. - сш № 90, учитель английского языка

Квалификация

Переводчик: перевод общественно-политических, финансово-экономических, юридических, художественных текстов; возможен перевод медицинских и технических текстов (ж/д транспорт, автотранспорт, строительство)

Менеджер внешнеэкономической деятельности: маркетинговое исследование рынка, поиск партнеров по Интернету, проведение предварительных переговоров, подготовка документов для экспорта, составление отчетности

Переводчик-референт: синхронный и письменный перевод, работа с юридическими документами

Менеджер административного отдела: обеспечение банка необходимым для работы оборудованием, заключение договоров, составление смет

Секретарь-референт: делопроизводство, работа с английскими текстами в Интернете, исполнение обязанностей инспектора отдела кадров

Эксперт отдела экспортных перевозок: экспортные операции по отгрузке железорудного сырья, подготовка контрактов и контроль их исполнения, составление отчетности, общение с зарубежными партнерами

Знание языков

украинский, русский, английский свободно, французский со словарем

Дополнительная информация пользователь ПК (Word, Excel, Internet)