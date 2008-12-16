apelsin-agency

Агентство интернет-рекламы

Наше агентство занимается всеми вопросами в области интернет-маркетинга и развития представительства бизнеса в Интернете.

Планирование и проведение рекламных компаний в Интернете. Контекстная реклама в Интернете. Создание и продвижение сайтов. Вот он, далеко не полный список наших услуг.

Среди наших партнеров есть как и крупные интернет-порталы, так и селлинговые агентства, занимающиеся продажей рекламных площадей. Благодаря прочным партнерским отношениям, мы имеем скидку на размещение рекламных материалов, которой с удовольствием делимся с нашими клиентами.

Специально для наших клиентов и представителей компаний, которые пока еще не являются нашими клиентами мы организовываем бесплатные семинары об эффективности интернет-рекламы. На эти семинары мы приглашаем поделиться опытом и знаниями как специалистов компаний-партнеров, так и независимых экспертов.