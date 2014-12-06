Люблю играть словами

Елена Васильевна Стринадко

Киев

тел.: 066 428 82 39

e-mail: [email protected]

2 августа 1979 г. ЦельДолжность удаленного копирайтера, редактора

Желаемый уровень вознаграждения: 3 у.е за 1000 зн. Личностные и деловые качестваответственность, дисциплинированность, целеустремленность, высокая работоспособность, умение работать в команде и самостоятельно, настойчивость, исполнительность, организаторские способности, желание учиться и развиваться, коммуникабельность, гибкость, пунктуальность, аккуратность Опыт работы 2010 – 2014 Автор статей в журналах «Психология и Я», «Флер’д’оранж», «Счастливая и красивая», «Домашний», «Супермама», «Между нами, мамочками», «Копилка семейных советов», «Летающие домохозяйки 02/2009 – 11/2009 Компания «Еurolab» (Европейская клиника «Еurolab») г. Киев http://www.eurolab.ua Внештатный переводчик английского языка для наполнения портала клиники контентом 05/2007 – 09/2008 Группа компаний «Евротэк» (ЗАО «Евротэк») г. Киев http://www.evrotek.com Помощник Генерального директора компании 06/2005 - 03/2007 БА «Юнона» г. Киев Переводчик, копирайтер – наполнение сайта агентства контентом 02/2004 – 06/2005 Министерство образования и науки Украины. Управление лицензирования, аккредитации и нострификации Ведущий специалист, личный переводчик начальника Управления 09/2003 – 06/2004 Киевскийинститут переводчиков при Академии наук Украины. Преподаватель английского языка на факультете последипломного образования Образование 1996 – 2001 Каменец - Подольский государственный университет Факультет: Филологический Специальность: «Английский язык и литература и украинский язык и литература» (диплом специалиста с отличием) 2001 – 2004 Магистратура Межрегиональной академии управления персоналом. Институт социальных наук им. Г.Алиева Факультет:Психологический Специальность:«Медицинская психология» (диплом магистра психологии с отличием) 2002 - 2005 Аспирантура Национального педагогического университета им. М.П.Драгоманова Факультет: Последипломного образования Специальность: «Германские языки» Знание языковУкраинский язык – родной, русский – свободно, английский – свободно, немецкий - базовый Знание ПКОперационные системы: Windows Офис приложения: Word, Excel, PowerPoint, Lotus, OutlookИнтернет: Internet Explorer, Opera, Mozilla, searching machines (поиск необходимой информации), e-mail (рассылка, автоматическая обработка)