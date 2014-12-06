apelsin33

Елена apelsin33

 
45 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Люблю играть словами

Елена Васильевна Стринадко

Киев

 тел.: 066 428 82 39

e-mail: [email protected]

2 августа 1979 г. ЦельДолжность удаленного копирайтера, редактора

Желаемый уровень вознаграждения: 3 у.е за 1000 зн.                                                                                               Личностные и деловые качестваответственность, дисциплинированность, целеустремленность, высокая работоспособность, умение работать в команде и самостоятельно, настойчивость, исполнительность, организаторские способности, желание учиться и развиваться, коммуникабельность, гибкость, пунктуальность, аккуратность                   Опыт  работы                                                                                                                                                                                                                      2010 – 2014               Автор статей в журналах «Психология и Я», «Флер’д’оранж», «Счастливая и красивая»,                                   «Домашний», «Супермама», «Между нами, мамочками», «Копилка семейных советов»,                                  «Летающие домохозяйки  02/2009 – 11/2009       Компания «Еurolab»    (Европейская клиника «Еurolab»)    г. Киев   http://www.eurolab.ua                                     Внештатный переводчик английского языка для наполнения портала клиники контентом 05/2007 – 09/2008       Группа компаний «Евротэк»    (ЗАО «Евротэк»)     г. Киев             http://www.evrotek.com                                     Помощник Генерального директора компании                06/2005 - 03/2007         БА «Юнона»      г. Киев         Переводчик, копирайтер – наполнение сайта агентства                                        контентом 02/2004 – 06/2005        Министерство образования и науки Украины.                                         Управление лицензирования, аккредитации и нострификации                                      Ведущий специалист, личный переводчик начальника Управления 09/2003 – 06/2004         Киевскийинститут переводчиков при Академии наук Украины.                                          Преподаватель английского языка на факультете последипломного образования Образование 1996 – 2001            Каменец - Подольский государственный университет                                Факультет: Филологический                                Специальность: «Английский язык и литература и украинский язык и литература»                                                               (диплом специалиста с отличием) 2001 – 2004            Магистратура Межрегиональной академии управления персоналом.                                 Институт социальных наук им. Г.Алиева                                  Факультет:Психологический                                Специальность:«Медицинская психология» (диплом магистра психологии с отличием) 2002 - 2005             Аспирантура Национального педагогического университета им. М.П.Драгоманова                                Факультет: Последипломного образования                                Специальность: «Германские языки» Знание  языковУкраинский язык  – родной, русский – свободно, английский – свободно, немецкий - базовый Знание ПКОперационные системы: Windows Офис приложения: Word, Excel, PowerPoint, Lotus, OutlookИнтернет: Internet Explorer, Opera, Mozilla, searching machines (поиск необходимой информации), e-mail (рассылка, автоматическая обработка) 

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