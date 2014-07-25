aperechnev

Разработка качественных приложений для iPhone

Отличительной особенностью моих услуг является качество приложений, куда обязательно входят стабильность и простота использования. Мой опыт позволяет оказать заказчику необходимые консультации как с технической стороны, так и со стороны юзабилити интерфейса. В число используемых средств разработки входит не только стандартный Objective-C для iOS, но и Marmalade SDK и Appcelerator Titanium, что позволяет в минимальные сроки адаптировать продукт на Android и другие платформы.