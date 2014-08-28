apexhosting

Необходимо сделать сортировку тем и форумов, которой нет в стандартном функционале IPB. Жду предложений, чтобы обсудить подробнее.
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Необходимо сделать сортировку тем и форумов, которой нет в стандартном функционале IPB. Жду предложений, чтобы обсудить подробнее.
Есть сайт объявлений с возможностью импорта объявлений через xml. Нужно написать скрипт или программу для автоматизации подачи объявлений. По сути просто генерировать нужный xml файл с заданными настройками. Подробности в приложенном ТЗ. Инструкции для XML ...