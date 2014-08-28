apexhosting

Виктор apexhosting

 
44 годаЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Форум IPB

    Необходимо сделать сортировку тем и форумов, которой нет в стандартном функционале IPB. Жду предложений, чтобы обсудить подробнее.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа/скрипт для генерации XML файла в нужном

    Есть сайт объявлений с возможностью импорта объявлений через xml. Нужно написать скрипт или программу для автоматизации подачи объявлений. По сути просто генерировать нужный xml файл с заданными настройками. Подробности в приложенном ТЗ. Инструкции для XML ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад