Ищу подработку в сфере компьютерных технологиях и иностранных языков

Имею хорошие навыки в сфере компьютерных технологий (монтаж видео, обработка фотографий, создание презентаций, проектов, логотипов, газет). Также владею 4-мя языками: Русский, Украинский, Английский (уровень В2-С1) И Немецкий (уровень А2-В1). Могу преподавать английский детям начальной/средней школы.