api09

Алина api09

 
20 летУкраина/Мариуполь
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ищу подработку в сфере компьютерных технологиях и иностранных языков

Имею хорошие навыки в сфере компьютерных технологий (монтаж видео, обработка фотографий, создание презентаций, проектов, логотипов, газет). Также владею 4-мя языками: Русский, Украинский, Английский (уровень В2-С1) И Немецкий (уровень А2-В1). Могу преподавать английский детям начальной/средней школы.

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$600
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Отзывы заказчиков
Mood16
20 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$600
10 баллов
4 года назад
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