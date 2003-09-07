Ищу подработку в сфере компьютерных технологиях и иностранных языков
Имею хорошие навыки в сфере компьютерных технологий (монтаж видео, обработка фотографий, создание презентаций, проектов, логотипов, газет). Также владею 4-мя языками: Русский, Украинский, Английский (уровень В2-С1) И Немецкий (уровень А2-В1). Могу преподавать английский детям начальной/средней школы.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!