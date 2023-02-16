apirat

Александр apirat

 
40 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Интернет маркетинг, разработка и создание сайтов Wordpress, Joomla

  • Работа сайта от создания до модернизации;

  • Проведение рекламных кампаний и PR-акций в сети;

  • Сбор и анализ информации и принятие дальнейших решений на основе результатов анализа.

  • Разрабатывает стратегии и тактики продвижения компании в сети Интернет;

  • Проведение рекламных кампаний в сети интернет; оценка их эффективности;

  • Поддержка и продвижение сайта компании;

  • Мониторинг посещаемости сайта, разработка мероприятий по увеличению трафика;

  • SEO-аудит и оптимизация;

  • Размещение контента в блогосфере/социальных сетях/форумах;

  • Разрабатка технических задач для дизайнеров/программистов;

  • Ведение медиапланирования, бюджетирования и настроек кампаний: CPC, CPA, контекстная реклама, медийная/тизерная реклама, ретаргетинг;

  • Ведение SMM – продвижение и оптимизация сообществ в социальных сетях, форумах, смежных сообществах, youtube), SMO, email-рассылки и повышение базы подписчиков;

  • Привлечение трафика через партнерские программы;

  • Взаимодействие и формирование задач фрилансерам: копирайтерам, дизайнерам, верстальщикам, программистам (например, ТС для landing page)

Большой опыт работы.

Тел. для связи 0976099808

WordPressJoomlaСайт на Joomla