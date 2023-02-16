Работа сайта от создания до модернизации;
Проведение рекламных кампаний и PR-акций в сети;
Сбор и анализ информации и принятие дальнейших решений на основе результатов анализа.
Разрабатывает стратегии и тактики продвижения компании в сети Интернет;
Проведение рекламных кампаний в сети интернет; оценка их эффективности;
Поддержка и продвижение сайта компании;
Мониторинг посещаемости сайта, разработка мероприятий по увеличению трафика;
SEO-аудит и оптимизация;
Размещение контента в блогосфере/социальных сетях/форумах;
Разрабатка технических задач для дизайнеров/программистов;
Ведение медиапланирования, бюджетирования и настроек кампаний: CPC, CPA, контекстная реклама, медийная/тизерная реклама, ретаргетинг;
Ведение SMM – продвижение и оптимизация сообществ в социальных сетях, форумах, смежных сообществах, youtube), SMO, email-рассылки и повышение базы подписчиков;
Привлечение трафика через партнерские программы;
Взаимодействие и формирование задач фрилансерам: копирайтерам, дизайнерам, верстальщикам, программистам (например, ТС для landing page)
Большой опыт работы.
Тел. для связи 0976099808