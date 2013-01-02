apiterapia

специализируюсь в ветеринарии

Усатенко Виктор Петрович

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата рождения: 22.09.1950

Возраст: 62

Семейное положение: женат

Адрес: Молдова,Кишинев

Телефон: +37379205554

E-mail: [email protected]

ЦЕЛЬ: Работа

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее

Период

обучения Название

учебного

учреждения Факультет Специализация Квалификация

1969-1974 Одесса Ветеринарный Ветеринарный врач

СХИ факультет

Ветеринарный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Название

пройденного

курса Название организации,

проводившей курсы Год

окончания

Аспирантура Московская ветеринарная 1981

Академия Кандидат вет. наук

ОПЫТ РАБОТЫ:

Должность, период работы

Название организации

Основные обязанности: Доцент Ветеринарного факультета , Аграрного Университета Р. Молдова. С 1981 по настоящее время

Профессиональные достижения: 70 научных работ , 2 монографии , 2 патента.

По материалам патентов защищены 2 кандидатские диссертации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Публикации : по профилю : ветеринария , апитерапия , болезни пчел , болезни животных и птиц , ветеринарная гигиена , гигиена выращивания молодняка с/х животных .