apiterapia

Усатенко Виктор Петрович
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дата рождения: 22.09.1950
Возраст: 62
Семейное положение: женат
Адрес: Молдова,Кишинев
Телефон: +37379205554
E-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ: Работа
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
Период
обучения Название
учебного
учреждения Факультет Специализация Квалификация
1969-1974 Одесса Ветеринарный Ветеринарный врач
СХИ факультет
Ветеринарный
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Название
пройденного
курса Название организации,
проводившей курсы Год
окончания
Аспирантура Московская ветеринарная 1981
Академия Кандидат вет. наук
ОПЫТ РАБОТЫ:
Должность, период работы
Название организации
Основные обязанности: Доцент Ветеринарного факультета , Аграрного Университета Р. Молдова. С 1981 по настоящее время
Профессиональные достижения: 70 научных работ , 2 монографии , 2 патента.
По материалам патентов защищены 2 кандидатские диссертации.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
Публикации : по профилю : ветеринария , апитерапия , болезни пчел , болезни животных и птиц , ветеринарная гигиена , гигиена выращивания молодняка с/х животных .