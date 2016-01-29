Моя специализация:
● Создание динамических (в том числе оптимизированных под мобильные устройства) веб-интерфейсов.
● Веб-дизайн и адаптивная/отзывчивая вёрстка: чистый семантичный код (валидный HTML5/CCS3), mobile first подход с тестированием под все популярные браузеры (Opera, Firefox, Chrome, Safari, Edge/IE) на Windows и OS X, и на мобильных устройствах c iOS, Android и Windows.
● Сайты под ключ на CMS. В приоритете 1С-Битрикс (сертифицирован как администратор, разработчик и хостер).
Используемые технологии: HAMLl, SASS/SCSS, Less, gulp, GIT, jade, stylus, Twitter Bootstrap, JavaScript + jQuery, Angular.js, PHP (Kohana, CI), MySQL
Схема работы:
Присылаете макет и пожелания/ТЗ → уточняем задачи, сроки, оплату → выполняю работу → проверяете → вношу правки (при необходимости) → завершаем проект.
По окончании работы и получения полной оплаты предоставляется архив с комплектом исходников и необходимых файлов, готовых к дальнейшей интеграции на сайт.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору и общению.
- Ответ на email — 100%.
Фриланс - это не моя подработка, а основная деятельность и главный источник дохода.
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