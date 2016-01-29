Разработка сайтов любой сложности | Адаптивная вёрстка | CMS : 1С-Битрикс, Drupal, Wordpress, Joomla, Magento, Opencart и др. | Написание скриптов

Моя специализация:

● Создание динамических (в том числе оптимизированных под мобильные устройства) веб-интерфейсов.

● Веб-дизайн и адаптивная/отзывчивая вёрстка: чистый семантичный код (валидный HTML5/CCS3), mobile first подход с тестированием под все популярные браузеры (Opera, Firefox, Chrome, Safari, Edge/IE) на Windows и OS X, и на мобильных устройствах c iOS, Android и Windows.

● Сайты под ключ на CMS. В приоритете 1С-Битрикс (сертифицирован как администратор, разработчик и хостер).

Используемые технологии: HAMLl, SASS/SCSS, Less, gulp, GIT, jade, stylus, Twitter Bootstrap, JavaScript + jQuery, Angular.js, PHP (Kohana, CI), MySQL

Схема работы:

Присылаете макет и пожелания/ТЗ → уточняем задачи, сроки, оплату → выполняю работу → проверяете → вношу правки (при необходимости) → завершаем проект.

По окончании работы и получения полной оплаты предоставляется архив с комплектом исходников и необходимых файлов, готовых к дальнейшей интеграции на сайт.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору и общению.

Ответ на email — 100%.

Работаю на результат. Ко всем задачам подхожу максимально ответственно, не пропадаю и не халтурю.

Фриланс - это не моя подработка, а основная деятельность и главный источник дохода.