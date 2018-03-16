apo1606

Алексей apo1606

 
65 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Рекламная Сеть Яндекса

Меня зовут Алексей Похвалов (vk.com/apokhvalov59) .                                                                                                                          Я специалист по интернет-рекламе в РСЯ (РекламнойСети Яндекса). Мною пройден самый современный тренинг - “Специалист по интернет-рекламе 3.0”,  я овладел наиболее актуальными технологиями создания рекламы и готов внедрить их для Вас почти бесплатно. В качестве оплаты я попрошу Вас написать реальный отзыв о моей работе. Бесплатно не значит плохо, просто, так принято начинать в нашей профессии.                                                                          Если Вам интересно моё предложение, то можем обсудить детали. 