Рекламная Сеть Яндекса

Меня зовут Алексей Похвалов (vk.com/apokhvalov59) . Я специалист по интернет-рекламе в РСЯ (РекламнойСети Яндекса). Мною пройден самый современный тренинг - “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, я овладел наиболее актуальными технологиями создания рекламы и готов внедрить их для Вас почти бесплатно. В качестве оплаты я попрошу Вас написать реальный отзыв о моей работе. Бесплатно не значит плохо, просто, так принято начинать в нашей профессии. Если Вам интересно моё предложение, то можем обсудить детали.